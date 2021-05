China wehrt sich gegen G7-Kritik

China hat die Kritik der Außenminister der Gruppe der großen Industrieländer (G7) scharf als "grundlose Beschuldigungen" zurückgewiesen. Die G7-Außenminister hätten sich in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt und "Schritte rückwärts gemacht, um Blockpolitik zu bilden", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Donnerstag in Peking. "Hongkong, Tibet und Xinjiang sind alles Chinas innere Angelegenheiten."

SN/APA/AFP/GREG BAKER Wang Wenbin spricht von "inneren Angelegenheiten"