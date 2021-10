Colin Powell: Der Tod eines tragischen Helden

Der erste schwarze Außenminister und Generalstabschef der USA, Colin Luther Powell, erlag im Alter von 84 Jahren den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Sein Tod ist so tragisch wie seine Laufbahn.

Colin Powell versuchte stets, das Richtige zu machen: Der Sohn jamaikanischer Einwanderer ging im New Yorker Stadtteil Bronx in die Schule, studierte später Geologie am City College und wurde Anwärter des "Reserve Officer Training Corps", des Ausbildungsprogramms der US-Streitkräfte.

Powell sagte später, dass diese Ausbildung die glücklichste Erfahrung seines Lebens war. "Es hat mir nicht nur gefallen, ich war auch noch ziemlich gut darin."

Als junger Offizier diente Powell bei zwei Einsätzen in Vietnam, bei denen ...