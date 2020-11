Corona-Hotspot Belgien meldet erste Besserung

Geschlossene Gastronomie und ein harter Lockdown zeigen Wirkung: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt rapide. Die Schulen bleiben offen.

. 22.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: Am 27. Oktober hatte die zweite Welle der Coronapandemie in Belgien ihren Höhepunkt erreicht. Damals war das Königreich mit elf Millionen Einwohnern das Land mit den meisten Neuinfektionen in Europa. Zu dieser Zeit hatte die Gastronomie längst zu. Cafés und Bars in der Hauptstadt Brüssel mussten bereits ab 8. Oktober geschlossen halten, der Sperrbefehl für die gesamte Gastronomie im ganzen Land folgte eine Woche später. Schließlich verfügte die Regierung ab 2. November das, ...