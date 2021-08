Corona-Pläne in Deutschland: Keine Party für Ungeimpfte?

Nicht in die Disco, die Kneipe oder ins Kino: Ungeimpfte in Deutschland müssen ab Herbst mit neuen Einschränkungen rechnen. So will der Gesundheitsminister mehr Menschen zum Impfen bringen. Doch der Plan erntet viel Kritik.

SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Der deutsche Gesundheitminister Jens Spahn (CDU) macht Druck auf Ungeimpfte.