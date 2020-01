Fünf Tage vor dem Brexit herrschen Frieden und Ordnung in Großbritannien. Doch die Zukunft des Landes bleibt weiter ungewiss.

SN/Ikon Images via AP

Es ist auf der Insel ungewöhnlich still geworden um den Brexit. Vor Westminster keine Dauerdemonstranten, im Parlament keine Rebellionen, in den Boulevardblättern keine öffentlichen Demütigungen von proeuropäischen Politikern. Fast ging unter, dass das Austrittsabkommen in der vergangenen Woche durch Unter- ...