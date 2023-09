CSU-Parteitag in München: Wiederwahl Söders steht bevor

In München hat am Samstag der 90. CSU-Parteitag begonnen. Gut zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl will CSU-Chef Markus Söder seine Partei für den Schlussspurt im Wahlkampf mobilisieren. Unterstützung bekommt er dabei von CDU-Chef Friedrich Merz, der als Gastredner in München ist.

BILD: SN/APA/DPA/PETER KNEFFEL CSU-Chef Markus Söder vor der Wiederwahl