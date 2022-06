Das große Spiel

Im Griff der Geografie. Der Ukraine-Krieg führt drastisch vor Augen, wie der Kampf um Einflusszonen zu Konflikten führen kann. Dasselbe könnte im Pazifik passieren, im Mittelmeer oder am Nil.

Russlands Vernichtungsfeldzug in der Ukraine zeigt für den US-Politikforscher John Mearsheimer, wie rücksichtslos große Mächte handeln können, wenn sie glauben, dass sie in der Klemme stecken. Mit der Perspektive, dass die Ukraine zu einem Bollwerk des Westens direkt an Russlands Grenze werden könnte, sei für die Machtelite in Moskau offenbar eine rote Linie ignoriert worden. Zuletzt habe ein von den USA angeführtes Seemanöver im Juli 2021 im Schwarzen Meer diese prekäre Perzeption befeuert.

Man sieht jedenfalls, dass im ...