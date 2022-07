Das grüne EU-Siegel für Atom und Gas steht auf der Kippe

Russlands Ukraine-Krieg könnte für einen Stimmungswandel im Europäischen Parlament sorgen.

Das EU-Parlament in Straßburg könnte das umstrittene grüne Siegel für Atom und Gas in Europa auf den letzten Metern stoppen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, Investitionen in Nuklearenergie und Gaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig zu erklären. So sollen private Mittel für die Übergangsphase der Energiewende mobilisiert werden.

Die 27 EU-Regierungen haben dem Vorhaben gegen den erbitterten Widerstand von einigen Ländern wie Österreich bereits zugestimmt. Das grüne Licht aus dem Parlament fehlt aber noch. Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...