Das Schicksal von Adama Traoré - Ist er "Frankreichs George Floyd"?

2016 wurde ein 24-Jähriger bei einem Polizeieinsatz erstickt. Ausgelöst durch die US-Proteste wird nun auch in Frankreich über Polizeigewalt und Rassismus diskutiert.

Ist er "Frankreichs George Floyd"? Das Schicksal des Schwarzen Adama Traoré, der 2016 bei einem Polizeieinsatz in einer Pariser Vorstadt erstickte, spaltet das Land. Für die Familie Traoré ist die Antwort klar: Der 24-Jährige ist ebenso Opfer von Rassismus bei der Polizei wie der Afroamerikaner George Floyd. Die französische Polizei und die Regierung bestreiten dagegen, dass das selbst ernannte "Land der Menschenrechte" ein Problem hat.

"Mein Bruder starb, weil er schwarz war", ist Assa Traoré überzeugt. Die wortgewandte Lehrerin hat sich dem Kampf um "Gerechtigkeit" für ihren jüngeren Bruder Adama verschrieben. Die Französin aus einer kinderreichen Familie mit malischen Wurzeln ist die Galionsfigur der Bewegung, die für das Wochenende neue Proteste angekündigt hat, unter anderem auf dem Marsfeld am Eiffelturm.

Diese Woche gingen mehr als 25.000 Menschen in Paris und anderen Städten auf die Straße, obwohl die Behörden die Kundgebungen wegen der Corona-Pandemie nicht genehmigt hatten. "Black Lives Matter" (Das Leben von Schwarzen zählt) stand auf Protestplakaten. Und: "I can't breathe", die letzten Worte von George Floyd.

Mehr als 100.000 Menschen haben zudem eine Petition des französischen Filmstars Omar Sy unterzeichnet. "Wir müssen den Mut haben, Gewalttaten der Polizei in Frankreich anzuprangern", schrieb der 42-jährige Hauptdarsteller aus "Ziemlich beste Freunde". Der Tod Adama Traorés sei "genauso ungerecht und unwürdig wie der von George Floyd", betonte der Schauspieler, der auch in seiner Wahlheimat USA demonstriert hat.

Dennoch ist der Fall von Adama Traoré weniger eindeutig, seit vier Jahren tobt ein Expertenstreit um die Todesursache. Ein neues Gutachten im Auftrag der Familie belastet erneut die drei Polizisten, die Traoré bäuchlings am Boden fixierten, nachdem er vor einer Kontrolle geflohen war. Offizielle Gutachten führen den Tod dagegen auf Vorerkrankungen und Drogenkonsum zurück.

Rassismus in der Polizei streiten selbst die Polizeigewerkschaften nicht ab. Sie sprechen aber von "Einzelfällen". Die Gewerkschaft der Nationalpolizei macht rund 30 Rassismus-Fälle pro Jahr geltend. Im Kontext der US-Proteste werden derzeit noch viele weitere Gewalttaten und Beleidigungen von Polizisten gegen Schwarze oder Menschen mit arabischen Wurzeln publik.

Untersuchungen des konservativen französischen Bürgerrechtsbeauftragten Jacques Toubon haben bereits 2017 ergeben, dass junge Männer, die "als Schwarze oder Araber wahrgenommen werden", in Frankreich 20 Mal eher kontrolliert werden als andere. Dabei ist "racial profiling", wie es in den USA heißt, auch in Frankreich verboten.

Der Generalverdacht trifft vor allem Bewohner der französischen Vorstädte, die sich seit Jahrzehnten erbitterte Auseinandersetzungen mit der Polizei liefern. Der Schlachtruf "Alle hassen die Polizei" ist auch derzeit wieder auf Demonstrationen zu hören. Dabei beklagen sowohl Banlieue-Bewohner wie Sicherheitskräfte die hohe Gewaltbereitschaft der Gegenseite. Das Dilemma zeigt der Oscar-nominierte Thriller "Die Wütenden", der in Frankreich vergangenes Jahr die Kinos füllte.

Aber Polizeigewalt richtet sich in dem Land eben nicht nur gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, wie zuletzt die "Gelbwesten"-Proteste deutlich machten. Die Sozialbewegung beklagte schwerste Verletzungen durch umstrittene Gummigeschoße und mindestens einen toten Demonstranten.

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern treten Frankreichs Beamte deutlich martialischer auf, auch wegen ständiger Terrorwarnungen. Von Gerichten wurde Frankreich wiederholt wegen übermäßiger Polizeigewalt verurteilt, vom Europäischen Menschenrechtsgericht zuletzt 2017.

Innenminister Christophe Castaner hat angekündigt, "Exzesse" und Rassismus bei der Polizei unnachgiebig zu ahnden. Bis dahin muss die Familie von Adama Traoré mit einer unbequemen Wahrheit leben: Dass er ein Opfer rassistischer Polizeigewalt war, wird sich womöglich nie zweifelsfrei nachweisen lassen.

