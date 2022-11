Demokraten feiern ihre Mehrheit im Senat

Die Partei des Präsidenten hat im Repräsentantenhaus ausgerechnet in New York Sitze verloren.

"Wir fühlen uns gut", erklärte ein strahlender Joe Biden am Wochenende. Wenige Minuten zuvor stand fest, dass seine Demokratische Partei ihre Mehrheit im Senat halten wird. Ihre Kandidaten haben sowohl in Arizona als auch in Nevada gewonnen. Sollten die Demokraten am 6. Dezember auch die Stichwahlen in Georgia gewinnen, könnten sie ihre bisher hauchdünne Mehrheit sogar ein wenig ausbauen. Damit behalten die Demokraten auch in der zweiten Hälfte von Bidens Präsidentschaft die Kontrolle über wichtige Personalentscheidungen.

Die Stimmauszählung ...