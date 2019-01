Demokratische Senatorin Gillibrand will bei US-Wahl antreten

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte die scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump, die sich unter anderem gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen engagiert, am Dienstag in der Sendung von Talkmaster Stephen Colbert an. "Ich werde mich um das US-Präsidentenamt bewerben", sagte die 52-Jährige.

SN/APA (Getty)/ALEX WONG Kirsten Gillibrand kämpft gegen Gewalt an Frauen