Trotz Drohungen von Machthaber Lukaschenko in Belarus demonstrieren Hunderttausende. Alle wissen: Die Tage der Entscheidung nahen.

Swetlana Tichanowskaja harrt im Exil aus. Handeln kann sie dort kaum. Nur reden. Also spricht die belarussische Oppositionsführerin an diesem Wochenende in möglichst viele Mikrofone. "Wir sind unserem Traum von der Freiheit ganz nah", sagt sie im litauischen Vilnius und ...