Der Machtpoker in der Union spitzt sich zu

Markus Söder oder Armin Laschet? Im Rennen der beiden Parteichefs von CSU und CDU droht jetzt gar eine Kampfabstimmung.

Mit wem wird die Union im Herbst versuchen, das Kanzleramt nach 16 Jahren Angela Merkel zu verteidigen? Der Machtkampf zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Chef der kleinen Schwesterpartei CSU, spitzt sich immer dramatischer zu. Weil sich die beiden scheinbar nicht einigen können, könnte es nun am kommenden Dienstag in der Unions-Fraktion zum Showdown und zur Kampfabstimmung kommen. Etliche Abgeordnete haben in den letzten Tagen Unterschriften gesammelt, um die Kandidatenfrage von der Fraktion entscheiden zu ...