Deutscher Verteidigungsminister unangekündigt in Kiew

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Pistorius kam Dienstagfrüh mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Für den weiteren Verlauf des Tages waren Gespräche mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umerow und Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant. Mit seinem Besuch wolle der Minister Deutschlands Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, hieß es aus Berlin.

BILD: SN/AFP/TOBIAS SCHWARZ Boris Pistorius auf Besuch in der Ukraine