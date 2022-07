Deutschland und Österreich sind auf Solidarität angewiesen

Die Abhängigkeit von Wladimir Putins Gas bringt beide Länder in eine ungewohnte Rolle.

Bisher waren die Rollen in Brüssel klar. Deutschland und Österreich sahen sich an vorderster Front derer, die die Hilfsbedürftigen vor allem im Süden Europas das Wirtschaften lehren wollten und ihnen Opfer abverlangten. Nun finden sich die beiden Länder in einer ungewohnten Rolle. In der Gaskrise zählen plötzlich sie zum Lager der Bedürftigen - und sind auf die Solidarität der anderen EU-Länder angewiesen. Während Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dies auch zumindest indirekt anspricht, macht sich Österreichs Politik in dieser Frage ...