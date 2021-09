Deutschland-Wahl: Darum blickt Brüssel gebannt nach Berlin

Der Ausgang der deutschen Wahl könnte die Machtbalance in der Europäischen Union massiv ändern.

16 Jahre Angela Merkel. Da wusste man in Brüssel, woran man war: Verlässlichkeit für viele Jahre. Und nun, da die deutsche Bundeskanzlerin nicht mehr antritt? Nun blickt Brüssel gespannt nach Berlin und fragt, was sich am Sonntag durch die Bundestagswahl ändern könnte für Europa.

Der erste Blick auf die zwei Männer und die eine Frau, die sich um das Kanzleramt bewerben, fällt aus Brüsseler Sicht beruhigend aus.

Armin Laschet (CDU) hat wie zum Nachweis seiner Europa-Leidenschaft ...