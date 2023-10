Die Angst der Ukraine vor nachlassender Hilfe

Das Interesse des Westens gilt jetzt vorrangig Israel und Gaza. Grund genug, sich in Kiew als slawisches Israel zu positionieren.

Der krimtatarische Aktivist Erfan Kudusow hat seine Familie aus Schottland, wohin sie 2022 nach den ersten russischen Raketeneinschlägen geflohen war, zurück nach Kiew geholt. "Meine muslimischen Kinder gehen jetzt in der christlichen Ukraine auf eine jüdische Schule", sagt er. Der neue Krieg zwischen dem jüdischen Israel und dem islamischen Palästina aber sei auch für die Ukraine ein Übel. "Die Lage verschlechtert sich, aber noch ist sie nicht tödlich."

In Kiew macht sich Unmut breit, dass der erklärte Todfeind Wladimir Putin zu den ersten Kriegsgewinnlern des neuen Nahostkonfliktes gehört. Militärexperten spekulieren, um wie viel Prozent die USA ihre jährliche Waffenhilfe für die Ukraine kürzen werden, wenn Israel sich in einen großen Krieg gegen Araber oder Perser verwickelt.

In Kiew fürchtet man auch, die Grausamkeiten der Hamas könnten die Gewalttaten der Russen in der Ukraine in den Augen westlicher Liberaler relativieren. "Je weiter sich Bosheit und Gewalt ausbreiten, umso mehr sinkt die Sensibilität für die Lage in der Ukraine", sagt der Politologe Maxim Rosumnyj dem Portal Glawred. Er argwöhnt, Moskau habe die neue Krise im Nahen Osten, wenn nicht selbst organisiert, so doch "mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit bezahlt". Laut dem ukrainischen TV-Sender 24 Kanal erhielt die Hamas unmittelbar vor ihrem Schlag gegen Israel 90 Millionen Dollar über die russische Kryptowährungs-Börse Grantex.

Die Ukraine positioniert sich als slawisches Israel, als Frontstaat der demokratischen Welt gegen eine von Putin gezimmerte Achse der Diktaturen: Russland-Nordkorea-Belarus-Syrien-Iran mit China im Hintergrund.

Erfan, der Krimtatare, erzählt, das ukrainische Volk spende weiter enorme Summen für Kampfdrohnen zum Einsatz gegen die Russen, davon würden immer mehr gebaut. Es klingt fast, als wolle er sich Mut machen, angesichts der wankelmütigen Verbündeten. Und er betont: "Aber wenn der Westen uns nicht mehr militärisch unterstützt, wird er nicht eine Million, sondern zehn Millionen ukrainischer Flüchtlinge erleben."