Die Coronahilfen der EU sind auf dem Weg

Warum die Einigung zwischen den Verhandlern von Parlament und Rat so wichtig ist.

Rund 15 Milliarden Euro über sieben Jahre verteilt - so viel Geld wird zusätzlich für Forschung, Gesundheit und Bildung in der EU zur Verfügung stehen. Zwei Milliarden davon fließen in das Studenten-Austauschprogramm Erasmus. Zu verdanken ist das der Hartnäckigkeit der EU-Parlamentarier, die den Verhandlern der Staats- und Regierungschefs das Geld als Voraussetzung für die Zustimmung zum nächsten Siebenjahreshaushalt abgerungen haben.

Bei ihrem Marathongipfel im Juli hatten die EU-Spitzen auf Druck der sogenannten "Sparsamen Vier", darunter auch Österreichs Kanzler ...