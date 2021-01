Die EU macht Druck auf Impfstoffhersteller

Die Kommission hat für Produktionskapazitäten bezahlt, die jetzt angeblich nicht reichen.

In Brüssel ist der Ärger über den britisch-schwedischen Impfstoffhersteller AstraZeneca groß. Dieser hatte am Freitag überraschend angekündigt, vorerst lediglich einen Bruchteil der vereinbarten Impfstoffmenge in die EU liefern zu wollen: nur 31 statt der vereinbarten 80 Millionen Dosen bis Ende März.

Für Erbitterung sorgt, dass der Konzern offenbar andere Teile der Welt und insbesondere Großbritannien ohne Einschränkungen beliefere, wie der EU-Abgeordnete und Arzt Peter Liese (CDU) kritisierte.

Ursula von der ...