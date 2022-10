Die Geschichte der Söldner: Kämpfer in fremden Heeren

Der zweitälteste Beruf der Welt. Wie Söldner den Lauf der Geschichte mitprägten.

Söldner - ein Beruf, vermutlich fast so alt wie das Kriegswesen. Schon in der Antike wurden sie eingesetzt: So kämpften Söldner aus Sparta unter Agesilaos II. gegen Heere aus Persien. Hannibal aus Karthago befehligte im Zweiten Punischen Krieg bei seinem Feldzug über die Alpen Tausende Kelten. Auch römische Legionen bedienten sich Hilfstruppen aus Soldaten, die erst im Jahr 212 römischen Bürgern gleichgestellt wurden.

Im Mittelalter wurden junge Männer meist auf dem Land zwangsrekrutiert, etwa für die Kreuzzüge ins ...