Die große Freiheit im Kleinen: Wie Hongkong Widerstand gegen Chinas Regeln leistet

Hongkong hat seine Autonomie von China verloren. Aber es gibt Gegenwehr, sehr diskret.

Im zentralen Hongkonger Viertel Sham Shui Po herrscht Feierabendlaune. Eine Gruppe von jungen Männern will eine Bar betreten. "Leider haben wir nur ein einziges Handy dabei", behauptet einer der Männer und fragt den Türsteher in kumpelhaftem Ton: "Reicht es, wenn du nur mein Handy scannst?" Der Aufpasser, der ausschließlich Personen in den Club lassen darf, die den entsprechenden QR-Code auf ihrem Smartphone haben, überlegt einen Moment und murmelt dann: "Okay. Viel Spaß. Prost!"

Wer in Hongkong einen gefälschten ...