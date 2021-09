"Die Messe ist noch nicht gesungen"

Der Journalist Robin Alexander kennt den Berliner Politbetrieb wie kaum ein anderer. Ein Gespräch über die Chancen der Spitzenkandidaten, ihre Fehler und die Nostalgie-Welle, die nach Merkels Abschied über Deutschland brechen wird.

So offen wie in diesem Jahr waren die Bundestagswahlen seit 1998 nicht mehr. Robin Alexander: In der Tat. Und immer noch nicht ist klar, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Wir haben in diesem Wahlkampf schon alles erlebt: einen Baerbock-Hype, ein Laschet-Hoch, und jetzt ein überraschendes Scholz-Comeback.

Als Olaf Scholz im Frühjahr angekündigt hatte, er wolle ins Kanzleramt einziehen, dümpelte die SPD bei 15 Prozent herum. Was ist da passiert? Scholz handelt nach der Methode: Ich ...