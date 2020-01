In Israel ist ein Viertel der Menschen, die den Holocaust und die Vernichtungslager der Nazis überlebt haben, von Armut bedroht. Gedenken zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.

Am Eingang des Carmelmarkts in Tel Aviv sitzt ein älterer Herr auf einem faltbaren Hocker. Jeden Tag ist er da. Er trägt einen Bart, Mütze und hat ein Pappschild in den Händen: "Überlebender von Sobibor". Darüber hält er einen Becher, ...