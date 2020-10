Die Rache der Vorstadtfrauen an Donald Trump

In Amerikas Vororten wird die Wahl entschieden. Vor allem eine Wählergruppe könnte das Zünglein an der Waage sein: weiße Frauen aus Suburbia. Doch die laufen Donald Trump in Scharen davon.

SN/www.picturedesk.com Wahlentscheidend sind die Wählerinnen und Wähler der Vororte.