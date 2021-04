Diese Frau entkam Chinas Lagern - und spricht von Völkermord

Sayragul Sauytbay war Opfer und Zeugin der Unterdrückung muslimischer Minderheiten in Xinjiang. Nach ihrer Flucht spricht sie von Völkermord - und warnt die Welt.

In Sayragul Sauytbays Heimat Ostturkestan, dem heutigen Xinjiang, im Nordwesten Chinas werden muslimische Minderheiten wie Uiguren, Kirgisen, Tartaren und Kasachen vom chinesischen Regime unterdrückt. Ende 2017 wurde die studierte Ärztin und Schuldirektorin für fünf Monate gezwungen, als Ausbildnerin in einem von Chinas geleugneten Konzentrationslagern, die Staatschef Xi Jinping als Umerziehungsinstitutionen darstellt, zu arbeiten. Geschätzt ein bis drei Millionen Menschen sind bisher in diesen Lagern verschwunden. Sauytbay, selbst Angehörige der kasachischen Minderheit, gelang die Flucht. Sie lebt als Whistleblowerin im Asyl ...