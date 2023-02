Dorin Recean zum neuen Regierungschef von Moldau beauftragt

Die proeuropäische Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat am Freitagnachmittag nach Blitzberatungen mit den Parlamentsfraktionen ihrem bisherigen Berater in Sicherheitsfragen, Dorin Recean, den Regierungsauftrag erteilt. In einer Pressekonferenz betonte Sandu zudem die Prioritäten der neuen Exekutive - diese müsse Moldaus Sicherheit gewährleisten und optimieren sowie das Land "in der freien Welt bewahren".

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Natalia Gavrilita trat überraschend zurück