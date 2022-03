Drastische Folgen des Ukraine-Kriegs für Entwicklungsländer

Der Krieg in der Ukraine könnte nach Prognosen der Vereinten Nationen dramatische Folgen für die Essensverteilung in Entwicklungsländern haben. Falls es zu großen Einschnitten beim Export von Getreide aus der Ukraine und Russland kommt und deswegen weltweit die Preise ansteigen, droht Millionen Menschen bis in das nächste Jahr die Unterernährung.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Wegen hoher Getreidepreise könnte Millionen Unterernährung drohen