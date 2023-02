Ein Jahr Ukraine-Krieg: Diese Bilder sagen mehr als Tausend Worte

Kommenden Freitag ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hatten. Diese Bilder zeigen die Zerstörung - aber auch Liebe in Zeiten von Gewalt.

Das letzte Bild

SN/AP Mariupol, 9. März.

Die Augen geschlossen, die Hände am Unterleib: Eine schwangere Frau wird auf einer Liege aus der zerbombten Geburtenklinik in Mariupol getragen. In all dem Dunkel, den verbrannten Bäumen, den glaslosen Fenstern, den dunklen Westen der Retter, wirkt die Frau fast wie eine Erscheinung: mit ihrem fliederfarbenen Pullover, die Haare und das Gesicht mit hellem Staub bedeckt. Das Bild der Schwangeren ging um die Welt. Und später auch die Meldung: ...