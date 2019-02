Einnahme letzter IS-Bastion in Syrien verzögert sich weiter

Wegen der großen Zahl von Zivilisten vor Ort verzögert sich die Einnahme der letzten Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) im Osten Syriens. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die das Dorf Baghuz an der irakischen Grenze umzingelt haben, bemühten sich am Dienstag weiter, die Zivilisten herauszuholen.

SN/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Noch haben sich die letzten IS-Kämpfer den SDF nicht ergeben