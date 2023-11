Der in Deutschland geborene ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Kissinger sei am Mittwoch in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, erklärte seine Beratungsfirma Kissinger Associates. Der Ex-Außenministers wurde 100 Jahre alt.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL VOGL Ex-US-Außenminister Henry Kissinger