Erste Ausländer verlassen Gaza über Grenzübergang Rafah

Eine erste Gruppe von Ausländern hat den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, überquerten am Mittwoch zahlreiche Menschen den Grenzübergang in Rafah. Es war das erste Mal seit dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass der Grenzübergang für Menschen geöffnet wurde. In den vergangenen Wochen war lediglich Hilfskonvois die Durchfahrt genehmigt worden.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Menschen auf dem Weg nach Ägypten