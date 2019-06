Erster Auslandsbesuch für Außenminister Schallenberg

Außen- und Europaminister Alexander Schallenberg absolviert am Montag seinen ersten bilateralen Auslandsbesuch. Dieser führt ihn nach Finnland, das ab 1. Juli den EU-Ratsvorsitz von Rumänien übernimmt. Der finnische EU-Vorsitz und europapolitische Fragen stehen im Mittelpunkt der Reise.

Schallenberg trifft mit dem finnischen Außenminister Pekka Haavisto und Europaministerin Tytti Tuppurainen zusammen. Außerdem steht ein Besuch im "Centre of Excellence for Combatting Hybrid Threats" in Helsinki auf dem Programm, an dem auch Österreich beteiligt ist, teile das Außenministerium mit.

Finnland, das gemeinsam mit Österreich im Jahr 1995 der EU beitrat, übernimmt zum dritten Mal den Chefsessel im EU-Rat. Als eine der wichtigsten Aufgaben des finnischen EU-Ratsvorsitzes hatte Haavisto unlängst Fortschritte bei der geplanten EU-Erweiterung um Nordmazedonien und Albanien genannt. Helsinki will darüber hinaus die Themen nachhaltiges Wachstum, Sicherheit und Klimaschutz im kommenden Halbjahr voranbringen. Weiteres großes Thema wird der EU-Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027.

Quelle: APA