EU will ihre Beziehungen zur Türkei vertiefen

Die Europäische Kommission schlägt in einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Bericht eine Vertiefung der Beziehungen der EU und der Türkei in mehreren Bereichen vor. "Die EU hat ein strategisches Interesse an einer stabilen Beziehung zur Türkei", erklärte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bei einer Pressekonferenz. EU-Kommissar Olivér Várhelyi fordert von den EU-Staaten Visaerleichterungen, vor allem für Geschäftstätige und Studierende.

BILD: SN/APA/AFP/JOHN THYS Außenbeauftragter Borrell bekräftigt Interesse an stabiler Beziehung