EU-Kommission arbeitet an neuem Haushaltsplan 2021-2027

Mit einem neuen Haushaltsplan für die kommenden sieben Jahre will die EU-Kommission auf die Folgen der Corona-Krise antworten. "Ja, klar, die Arbeit hat begonnen", sagte Chefsprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene EU-Staaten sollten sich möglichst bald auf Budget einigen