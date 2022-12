EU-Korruption: Saß der Chef in Italien?

Die Summe des sichergestellten Geldes wird immer höher. Die Ermittler sehen eine "Italian Connection".

Mehr als 1,5 Millionen Euro in bar in kleinen Scheinen - auf diese Summe belaufen sich laut Medien inzwischen die von den belgischen Behörden sichergestellten Schmiergelder in "Katargate", wie die Affäre auch genannt wird.

600.000 Euro wurden demnach in einer Privatwohnung entdeckt, womit die Brüsseler Unterkunft des mutmaßlichen italienischen Drahtziehers Antonio Panzeri gemeint sein dürfte. 150.000 Euro dürften sich in der Wohnung der inzwischen abgesetzten Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili befunden haben. Der Rest war in einem Rollkoffer, mit dem ...