Die EU-Außenminister beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Montag auf X (ehemals Twitter) an, er habe für Dienstag ein Krisentreffen einberufen, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen.

BILD: SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Borrell beruft Krisentreffen ein