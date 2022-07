EU-Staaten finden Kompromiss für Gasnotfall

Den Alarmknopf drücken die EU-Staaten, nicht die Kommission. Und: Der Süden Europas hat sich in einigen Punkten durchgesetzt.

Die 27 EU-Staaten wollen einander bei einem Gasnotstand aushelfen und dafür ab August mit dem Sparen von Gas beginnen. Darauf läuft der Notfallplan der Europäischen Union hinaus. Die EU-Kommission hatte ihn vorige Woche vorgeschlagen, die Energieministerinnen und -minister gaben am Dienstag in Brüssel bei einem Sondertreffen grünes Licht - wenn auch mit Abstrichen und Ausnahmen, wie sie vor allem die südeuropäischen Länder Portugal, Spanien und Griechenland durchgesetzt haben. Sie haben sich nicht in eine derart große Abhängigkeit von russischem Gas ...