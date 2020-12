EU-Staaten weiter uneins über Asylreform

Auch unter deutschem Vorsitz haben die EU-Staaten Schlüsselelemente der Asylreform nicht entscheidend voranbringen können. Die strittige Frage der Verteilung schutzsuchender Migranten in Europa etwa bleibt in den Verhandlungen weiter ungelöst. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) pochte angesichts der Asyl- und Migrationsstrategie der EU auf "bessere Rückführungen und Drittstaatskooperationen". Die beiden Aspekte hätten höchste Priorität, so Nehammer.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Nehammer nahm an der virtuellen Konferenz teil (Archivbild)