EU und UNO besorgt über Unruhen in Mali

Vertreter von EU, UNO, Afrikanischer Union (AU) sowie der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) in Mali haben sich besorgt über die Lage in dem Land gezeigt. In einer am Sonntagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung verurteilten sie "alle Formen von Gewalt als Mittel zur Lösung der Krise". Die Beteiligten an den Unruhen in der Hauptstadt Bamako riefen sie zur Zurückhaltung auf.

SN/APA (AFP)/MICHELE CATTANI Massenproteste in Bamako