Ex-Präsident der Elfenbeinküste Gbagbo wieder freier Mann

Nach sieben Jahren Haft ist der frühere Präsident der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, wieder ein freier Mann. Die Richter des Weltstrafgerichtes in Den Haag ordneten am Mittwoch seine sofortige Freilassung an. Am Tag davor hatte das Gericht den 73-jährigen Politiker freigesprochen.

SN/APA (AFP)/PETER DEJONG Gabgbo wurde vom Weltgericht freigesprochen