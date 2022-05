Finnland tritt der NATO bei

Die nordische Erweiterung der NATO rückt näher. Nun gibt es ein erstes Datum.

Am 12. Mai fallen die Würfel. An diesem Tag, einem Donnerstag, soll das bisher militärisch neutrale Finnland formell beschließen, einen NATO-Betritt zu beantragen. Das meldete die gewöhnlich gut informierte Zeitung "Iltalehti" in Helsinki. Präsident Sauli Niinistö werde erklären, dass er einen Betritt befürworte. Anschließend werde das Parlament einem Antrag zustimmen.

Es wäre eine Zeitenwende. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs fühlte sich Finnland mit einem bündnisfreien Status sicherer. Es teilt eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Der Überfall ...