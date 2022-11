Fossile Energien werden mit Riesensummen gefördert

Klimaschutz: Der Internationale Währungsfonds legt Zahlen vor. Die Agentur für Erneuerbare Energien auch.

Weltweit beliefen sich die Subventionen für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas im Jahr 2020 auf 5,9 Billionen Dollar. Das berichtet der Internationale Währungsfonds (IWF). Diese Summe entspricht 6,8 Prozent des globalen Wirtschaftsprodukts. Da der Anteil der Schwellenländer am Ölverbrauch steigt, werden es 2025 bereits 7,4 Prozent sein, prognostiziert der IWF. Die Spritsubventionen sind in diesen Ländern besonders ausgeprägt.

Mit Investitionen in dieser Höhe ließe sich laut verschiedenen Studien, darunter von der Universität in New York, das ...