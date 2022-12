Freie Fahrt nur nach Kroatien

Innenminister Gerhard Karner blockierte die EU-Reisefreiheit von Rumänen und Bulgaren. Das brachte ihm die Kritik selbst der europäischen Konservativen ein.

Spannung und Hektik regierten das Treffen der Innenminister der 26 Schengenstaaten in Brüssel. Die Diskussion war hart. Österreichs Vertreter Gerhard Karner (ÖVP) stand mit seinem Widerstand gegen die Erweiterung des Schengenraums um Bulgarien und Rumänien ziemlich allein da. Am Ende waren nur die Niederlande an seiner Seite.

Jubeln dürfen die Kroaten. Deren Beitritt ab 1. Jänner wurde von allen durchgewinkt - auch von Karner. Das Veto gegen Bulgarien und Rumänien begründete er mit grundsätzlichen Bedenken am Schengensystem. Er ...