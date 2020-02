Freispruch im Amtsenthebungsverfahren: Trump feiert "Sieg"

US-Präsident Donald Trump im Aufwind, die oppositionellen Demokraten am Boden zerstört: Im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump haben die Republikaner den Präsidenten am Mittwoch mit ihrer Mehrheit im US-Senat in beiden Anklagepunkten freigesprochen und damit das Verfahren beendet. Während die Demokraten von einem "Verrat" an der Verfassung sprachen, bejubelte der Präsident seinen "Sieg".

SN/APA (GETTY)/MARK WILSON Trump bleibt wenig überraschend US-Präsident