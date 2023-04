Die Rüstungsausgaben sind so hoch wie nie zuvor. "Frieden schaffen ohne Waffen" bleibt eine ehrenwerte Devise, die für wichtige Ziele steht. Mit einer Grundvoraussetzung.

In Europa sind die Militärausgaben so hoch wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht. Weltweit kletterten die Rüstungsausgaben sogar auf einen Allzeitrekord von mehr als zwei Billionen Euro. In Ziffern: 2.000.000.000.000 Euro. Das ist unfassbar viel Geld, das für die Bekämpfung von Hungersnöten und Seuchen oder den Klimaschutz fehlt. Friedensdividende war einmal.

Das ist nicht nur extrem bitter, sondern eine gefährliche Fehlentwicklung. Aber gibt es dafür Gründe, die nicht wegzudiskutieren sind. Insbesondere gilt das für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das Regime von Präsident Putin hat seinen aggressiven Wesenskern zur Genüge dokumentiert.

"Frieden schaffen ohne Waffen" bleibt deshalb zwar eine ehrenwerte Devise, die für wichtige Ziele steht. Für Abrüstung, nichtmilitärische Konfliktlösung und mehr globale Gerechtigkeit, ohne die wahrer Friede kaum denkbar ist. Erreichbar sind diese Ziele aber nur, wenn alle Seiten ernsthaft an Frieden interessiert sind. Putin jedoch will den Krieg. Er will Land erobern, Völker unterdrücken oder sie sogar auslöschen. Wer dem nicht entgegentritt, macht sich mitschuldig. Zugleich bleibt es entscheidend, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Krieg darf nie wieder zur akzeptierten "Politik mit anderen Mitteln" werden.