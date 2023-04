Friedensforscher Roithner: "Waffen allein reichen nicht"

Europa setzt verstärkt auf China, um Russland in der Ukraine zum Einlenken zu bewegen. Ist ein Frieden in naher Zukunft tatsächlich Illusion?

Ein Friedensmarsch in Madrid.

Der österreichische Politologe und Friedensforscher Thomas Roithner rät im SN-Interview zu einer Strategie der kleinen Schritte.

Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist derzeit nicht absehbar. Wer oder was könnte das ändern? Thomas Roithner: Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf absehbare Zeit einen Sieger in diesem Krieg gibt, ist sehr gering. Die Maximalforderungen Russlands liegen nach wie vor auf dem Tisch (Entnazifizierung, Demilitarisierung, Behalten der annektierten Gebiete, Anm.). Die Ukraine sagt, es müssten alle russischen Truppen aus der ...