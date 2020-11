"Frugale" fordern EU-Aktion gegen Terrorismus

Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland drängen nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Wien auf ein Handeln der EU gegen die Terrorismusfinanzierung. Die Europa- und Außenminister der fünf "frugalen" EU-Staaten forderten bei einem Treffen am Donnerstag in Wien "eine gemeinsame EU-Aktion, um "die intransparente Finanzierung von nationalen zivilen und religiösen Organisationen zu begrenzen, die negativ auf unsere Gesellschaft einwirken".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Europaministerin Karoline Edtstadler