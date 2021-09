Fünf Palästinenser bei Razzia im Westjordanland getötet

Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland sind fünf militante Palästinenser getötet worden. Es sei bei dem Einsatz gegen Mitglieder der islamistischen Hamas-Organisation an verschiedenen Orten zu Schusswechseln gekommen, berichteten israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Armee. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, drei Palästinenser seien nordwestlich von Jerusalem und zwei weitere in der Nähe von Jenin umgekommen.

SN/APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Proteste der Palästinenser in Jenin