Fürs Klima legt die EU ein paar Milliarden drauf

Vor der großen UN-Klimakonferenz fordern die Europäer mehr Engagement vom Rest der Welt.

Geht es nach Ursula von der Leyen, sollen sich die größten Klimasünder der Welt ein Beispiel an Europa nehmen. Und erkennen, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum kein Gegensatz sind, sondern einander - Innovationswille vorausgesetzt - sogar bedingen. "Das müssen wir der Welt zeigen", sagte die Präsidentin der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel.

Seit 1990 hat die Europäische Union den Ausstoß von Treibhausgasen um 31 Prozent reduziert. Ihre Wirtschaft aber ist gleichzeitig um 60 Prozent gewachsen. Das ist die zentrale ...