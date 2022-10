G7-Staaten warnen Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Die wichtigsten westlichen Industriestaaten haben Russland mit gravierenden Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. "Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste und erinnern daran, dass wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellen", heißt es in einer am Dienstag bei einem Onlinemeeting der G7-Staats- und Regierungschefs beschlossenen Erklärung.

SN/APA/dpa (Archiv)/Michael Kappele G7-Videokonferenz mit Ukraines Präsidenten Selenskyj am Dienstag